الرئيس اليمنى :استمرار العمليات العسكرية فى مختلف الجبهات

صنعاء (أ ش أ)

أكد الرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، اليوم الأربعاء، استمرار العمليات العسكرية فى مختلف الجبهات، وصولاً للعاصمة صنعاء واستعادة الدولة كاملة بدعم وإسناد من دول التحالف العربى.

وأشار هادى - خلال اجتماع استثنائى عقده مع مجلس الوزراء فى العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لقناة (العربية الحدث)الإخبارية - إلى الانتصارات الميدانية التى تم تحقيقها فى مختلف الجبهات، ومنها تحرير مطار الحديدة، لافتا إلى استمرار تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى وهزيمة الانقلابيين.

وأطلع الرئيس اليمنى مجلس الوزراء على نتائج لقاءاته مع القيادة السعودية والإماراتية، ومباحثاته الأخيرة مع المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث.

وجدد هادي، موقف الشرعية اليمنية الواضح فى هذا الإطار المتمثل فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى وخاصة القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.