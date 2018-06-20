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الحكومة: نعمل على خفض التضخم ومعالجة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين

الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:07 م
الحكومة: نعمل على خفض التضخم ومعالجة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من أولويات الحكومة العمل على دعم خطط واستراتيجيات القضاء على الإرهاب، مشيراً إلى أن من أهم التكليفات الرئاسية فى أول اجتماع للحكومة، هى تحسين مستوى معيشة الشعب ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة. 

 

وأكد "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "ON Live"، أنه سيكون هناك دور أكبر للحكومة فيما يتعلق بضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على أن يكون هناك إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار والاحتكار، وأن يكون الدور الرقابى للحكومة بشكل أكبر كفاءة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على استكمال برنامج التنمية الاقتصادية بتحقيق نمو اقتصادى أعلى مما تم تحقيقه، وخفض التضخم ومعالجة مشكلة البطالة وزيادة فرص العمل، ومضاعفة التنمية الصناعية والزراعية، والتعامل مع المشكلات التى تواجه المصانع المتوقفة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى إنه سيتم عرض خطة عمل تفصيلية للحكومة على البرلمان، وذلك كإجراء دستورى، ومن المهم التوجه الحكومى الفترة المقبلة ينصب على تنفيذ التكليفات، وأن تشهد حصادا لما تم تنفيذه من سياسات الفترة السابقة، وينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين، وكذلك الملفات المهمة على رأسها الصحة والتعليم وتطوير الجهاز الإدارى، واستكمال المشروعات القومية.  

 


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تكليفات رئاسيه

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