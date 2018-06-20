الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى صعدة

(أ ش أ)

حررت قوات الجيش اليمنى بإسناد من التحالف العربى، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة فى جبهة (الملاحيظ) بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل بن على المصعبى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - " أن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثى الانقلابية على مدى 3 أيام فى منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيا"، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من تحرير جبال (الخرشعي) و (الروقي)، فيما تواصل التقدم نحو تحرير جبل (الغرزه) فى (الملاحيظ(.



وأضاف المصعبي، أن المواجهات مستمرة حتى هذه اللحظة، وتواصل القوات تقدمها باتجاه الخط الدولي، مؤكدا أن التقدم الذى أحرزته قوات الجيش سيسهم بشكل كبير فى تضييق الخناق على المليشيا فى معقلها بجبال (مران).

على صعيد متصل، قال مصدر عسكرى يمني، أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمنى وميليشات الحوثى فى مديرية كتاف شمال شرق صعدة.



وأضاف المصدر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء أن المعارك اندلعت إثر محاولة فاشلة للميليشيات لاستعادة مواقع مهمة بالقرب من كتاف والمرتفعات الجبلية بصعدة، وتكبدت الميليشيات خسائر كبيرة، فيما استعاد الجيش كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وشنت مقاتلات التحالف العربي، غارات على تعزيزات للميليشيات خلف مركز مديرية (باقم) بصعدة.



وكان رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر قد أكد - فى وقت سابق اليوم - اعتزام حكومته بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، إعادة تشغيل مطار الحديدة فى أقرب وقت ممكن ليسهم فى تخفيف معاناة اليمنيين، وذلك بعد ساعات من نجاح القوات الشرعية بإسناد من التحالف فى السيطرة عليه.



كما حررت قوات الجيش اليمني، منطقة "عقبة القنذع" بمديرية نعمان شرق محافظة البيضاء.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى فى اللواء 153 مشاة قوله " أن قوات اللواء ووحدات عسكرية من ألوية محور بيحان تمكنت من تحرير عقبة القنذع فى مديرية نعمان وقرن لبان فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء"، وفرت الميليشيات الحوثية من عقبة القنذع باتجاه منطقة الجريبات وتمت محاصرتها فى فضحة".



وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمنى تواصل تقدمها باتجاه مديرية الملاجم وسط مواجهات عنيفة مع المليشيات الانقلابية تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.