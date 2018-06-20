الجمعة.. مؤتمر الجمعية القومية لأمراض الكبد يستعرض الجديد فى علاج فيروس C

كتبت أمل علام

تنظم الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، بالتعاون مع اللجنة القومية العليا لأمراض الكبد مؤتمرها السنوى الـ23، الذى يعقد يوم الجمعة الموافق 22 يونيو فى الفيوم.

وقال الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو اللجنة العليا لأمراض الكبد إنه سيتم إلقاء الضوء ومناقشة أهم المستجدات العلمية والعالمية عن أمراض الكبد والجهاز الهضمى، حيث ستتم مناقشة موضوعات مهمة مثل الالتهاب الكبدى المناعى المزمن، والوضع الحالى لفيروس سى فى مصر، وأهم الخبرات المصرية المكتسبة خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث إنه تم علاج 2 مليون مريض حتى الآن بنسبة نجاح 95%.

وأضاف أنه تم تخصيص اعتماد مالى للاستقصاء والمسح الطبى الشامل عن فيروس سى لـ5 ملايين مصرى خلال الـ4 سنوات المقبلة، وذلك للكشف المبكر عن فيروس سى، ونأمل أن يتم علاج جميع المرضى المصريين من فيروس سى لتصل معدلات انتشار الفيروس فى مصر إلى أقل من 1% بحلول عام 2023، ومؤخرا تم رصد مبلغ للكشف المبكر عن فيروس سى.

وأوضح أنه سيتم إلقاء الضوء على فيروس بى، ويتحدث الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودوربهارس عن الجديد فى علاج فيروس بى، والكبد الدهنى، وأعراضه، ومضاعفاته، ويتم كذلك عرض محاضرة عن مرض القولون التقرحى، والتى يلقيها الدكتور طارق يوسف أستاذ الكبد والجهاز بطب عين شمس.

جدير بالذكر أن مؤتمر هذا العام يعقد بالتعاون مع اللجنة العليا لأمراض الكبد، ومنتدى أطباء الباطنة بالفيوم، ويشارك فى المؤتمر مجموعة من أطباء كلية الطب جامعة الفيوم وبنى سويف.

يذكر أن الدكتور عمر هيكل رئيس الجمعية رئيس المؤتمر عضو اللجنة القومية العليا لأمراض الكبد يتحدث عن تشخيص وعلاج الالتهاب الكبدى المناعى، وكيفية تشخيصه وعلاجه، وكذلك مضاعفاته وأعراضه الجانبية.