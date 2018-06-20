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التعليم العالى: إعداد مهرجان "حكاية نصر " بالجامعات بإشراف الفنان محمد ثروت

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:13 ص
التعليم العالى: إعداد مهرجان "حكاية نصر " بالجامعات بإشراف الفنان محمد ثروت وزير التعليم العالي - أرشيفية
كتب وائل ربيعي
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وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث على تنفيذ المبادرة التى تقدم بها  الفنان القدير محمد ثروت لإقامة مهرجان تحت عنوان (حكاية نصر) بمناسبة مرور 45 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ؛ تهدف هذه المبادرة  إلى نشر الحقائق التاريخية حول حرب أكتوبر المجيدة ، لتنمية الوعى لدى الشباب الجامعى  بأسباب النصر ، والتضحيات التى قدمها رجال قواتنا المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه حتى تحقيق النصر العظيم .

وكلف الدكتور خالد عبدالغفار  وزير التعليم العالى والبحث العلمى  الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية بإعداد خطة  متكاملة لتنفيذ المبادرة ، بحيث تشمل إقامة مسابقات فنية وأغانى وشعر وزجل وندوات تثقيفية تسلط الضوء على حرب أكتوبر ، على أن تبدأ أنشطة هذا المهرجان داخل جميع الجامعات والمعاهد المصرية خلال الأجازة الصيفية وبمشاركة لفيف من فناني مصر ، على أن تختتم أعمال هذا المهرجان بحفل فني كبير يشترك في إحيائه كبار الفنانين متضمنا توزيع الجوائز على الفائزين والمتميزين من المشاركين فى كافة الفعاليات خلال احتفالات أكتوبر  ٢٠١٨ القادم.

وفي هذا الإطار  وافق عبد الغفار على تشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف علي هذا المهرجان و يتم خلال هذا الأسبوع ترشيح  أعضاء اللجنة من المعنيين بالوزارة والجامعات و ممثلي الوزارات المعنية حتى يتسني وضع الجداول الزمنية للتنفيذ.


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