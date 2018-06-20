"التحالف العربى": أكثر من 250 قتيلا فى صفوف الحوثيين خلال تحرير مطار الحديدة

صنعاء أ ش أ

أعلن العميد الركن عبد السلام الشحى قائد قوات التحالف العربى فى الساحل الغربي، سقوط أكثر من 250 قتيلاً فى صفوف الحوثيين، و87 أسيرًا فى الحديدة خلال تحرير مطار المدينة، مؤكدًا أن المطار حرر بالكامل وتحت سيطرة القوات اليمنية.

وقال الشحى - فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" بالعربية، الليلة - إن تحرير مطار الحديدة تم بمشاركة "ألوية العمالقة" وإسناد من التحالف العربي، وتمت السيطرة التامة وتطهير المطار بشكل كامل.

ولفت إلى أن مليشيات الحوثى تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وأن دبابة حوثية تمركزت وقصفت المطار من منزل مدني، مشيرًا إلى أن قوات التحالف العربى تستهدف الأهداف العسكرية فقط وتتجنب الأهداف المدنية.

وكان قائد اللواء الأول بقوات العمالقة اليمنية العميد رائد الحبهي، قد أكد أن القوات بدأت تطهير مطار الحديدة من الألغام بعدما نجحت فى السيطرة عليه.