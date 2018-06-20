video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:27 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

"التحالف العربى": أكثر من 250 قتيلا فى صفوف الحوثيين خلال تحرير مطار الحديدة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:10 ص
"التحالف العربى": أكثر من 250 قتيلا فى صفوف الحوثيين خلال تحرير مطار الحديدة جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن العميد الركن عبد السلام الشحى قائد قوات التحالف العربى فى الساحل الغربي، سقوط أكثر من 250 قتيلاً فى صفوف الحوثيين، و87 أسيرًا فى الحديدة خلال تحرير مطار المدينة، مؤكدًا أن المطار حرر بالكامل وتحت سيطرة القوات اليمنية.

وقال الشحى - فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" بالعربية، الليلة - إن تحرير مطار الحديدة تم بمشاركة "ألوية العمالقة" وإسناد من التحالف العربي، وتمت السيطرة التامة وتطهير المطار بشكل كامل.

ولفت إلى أن مليشيات الحوثى تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وأن دبابة حوثية تمركزت وقصفت المطار من منزل مدني، مشيرًا إلى أن قوات التحالف العربى تستهدف الأهداف العسكرية فقط وتتجنب الأهداف المدنية.

وكان قائد اللواء الأول بقوات العمالقة اليمنية العميد رائد الحبهي، قد أكد أن القوات بدأت تطهير مطار الحديدة من الألغام بعدما نجحت فى السيطرة عليه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يعرض أسلحة إيرانية ضبطت فى اليمن

التحالف العربى

250 قتيلا

صفوف الحوثيين

تحرير مطار الحديدة




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة