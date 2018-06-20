"البترول": طرح بنزين 87 الجديد مازال تحت الدراسة ولم نحدد سعره

كتب أحمد أبو حجر

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن طرح بنزين جديد تحت مسمى بنزين 87 مازال قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للبترول، قائلا" حتى الآن لم يتحدد موعد طرح البنزين الجديد أو سعره".

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال خلال مؤتمرا صحفيا بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث التى يتبعها قطاع البترول.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن استحداث بنزين 87 يأتى لتحسين كفاءة استخدام هذا النوع من الوقود، وخاصة أن بنزين 80 بنزين يتسبب فى انبعاثات كبرى من ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أنه يجعل المحركات تعمل بكفاءة ضعيفة، بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى تكرار تعطل المحركات، وانخفاض أعمارها.

وأشار المسئول إلى أن طرح النوع الجديد من بنزين 87 يأتى بناء على توصيات من دراسات مستمرة ينفذها مسئولى وخبراء الهيئة العامة للبترول لزيادة جودة المنتجات البترولية فى السوق المصرى لتحسين كفاءة المحركات والحفاظ عليها .

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تدعم لتر بنزين 80 بحوالى 1.64 جنيها للتر بنسبة تصل لحوالى 23% ، بعد تحريك سعر اللتر فى زيادة الأسعار الأخيرة يوم السبت 16-6-2018 ليسجل 5.50 جنيه.

وبحسب بيانات وزارة البترول، فإن متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 80 يصل لنحو 5.217 مليار لتر، يأتى نحو 60% منهم من الإنتاج المحلى الذى يصل لنحو 3.149 مليار لتر، فى حين تعتمد الهيئة العامة للبترول على استيراد نحو 2.068 مليار لتر من الخارج بنسبة 40% لسد الطلب المحلى المتنامى على الوقود.

وكان دعم المواد البترولية قد وصل خلال العام المالى الحالى 2017 -2018 الذى ينتهى بنهاية الشهر الجارى إلى 125 مليار جنيه، ارتفاعا من 110 مليارات جنيه، كانت مخصصة لدعم الوقود مع بداية العام المالى، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، فى حين قدرت الحكومة مخصصات دعم الوقود خلال العام المالى الجديد بنحو 89 مليار جنيه.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من صباح السبت 16-6-2018 ، على أن تكون الزيادة على النحو التالى..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر، الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.