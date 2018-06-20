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الاتحاد الأوروبى يعتمد حزمة مساعدات للبنان بقيمة 165 مليون يورو

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:10 م
الاتحاد الأوروبى يعتمد حزمة مساعدات للبنان بقيمة 165 مليون يورو الاتحاد الأوروبى
بيروت (أ ش أ)
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اعتمد الاتحاد الأوروبى اليوم حزمة دعم كبيرة للبنان بقيمة 165 مليون يورو من خلال الصندوق الائتمانى الإقليمى للاتحاد الأوروبى.

وذكر بيان صادر اليوم عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى بيروت أن هذه الحزمة من المساعدات تأتى فى ضوء تأكيد الالتزام بدعم استقرار لبنان وأمنه وتنميته الاقتصادية فى ثلاثة مؤتمرات دولية، وتعكس هذه الحزمة الجديدة الالتزام الأوسع للاتحاد الأوروبى بدعم لبنان وتعزيز أنظمة التعليم الرسمى والمساعدات الاجتماعية فيه.

وأضاف البيان أن المساعدات تشمل دعم التعليم الرسمى فى لبنان، حيث خصص الاتحاد الأوروبى 100 مليون يورو لتعزيز نظام التعليم الرسمى وضمان وصول جميع الأطفال إلى تعليم شامل وذا جودة.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم العإلى ومكاتبها الإقليمية ومدارسها لضمان قدرة نظام التعليم الرسمى اللبنانى على التكيف واستدامته.

وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص المزيد من المساعدات الاجتماعية لجميع السكان المعوزين فى إطار المساعدات، بقيمة 52 مليون يورو إضافية لتقديم دعم اجتماعى واقتصادى للسكان اللبنانيين المعوزين واللاجئين السوريين على السواء.

وأكد أنه من خلال التنسيق الوثيق مع وزارة الشئون الاجتماعية ومراكز الخدمات الإنمائية، ستساهم هذه الخطوة أيضا فى تطوير نظام المساعدات الاجتماعية الوطنى لصالح الشعب اللبنانى.

وأوضح البيان أنه تم أيضا دعم تعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا على التكيف، حيث تم تخصيص 13 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين من سوريا المتأثرين بالأزمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية والتكيف مع الأزمات المفاجئة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبى قد زاد دعمه للبنان بشكل كبير خلال الأعوام الماضية مع تخصيصه أكثر من 5ر1 مليار يورو منذ عام 2012.  

 


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