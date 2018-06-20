الإحصاء: مصر تستورد سلع معمرة بـ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018

كتبت- هبة حسام

بلغت واردات مصر من السلع المعمرة خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 856 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت واردات مصر من السلع المعمرة بسبب الزيادة فى حجم استيراد بعض السلع ومنها التلفزيونات والسيارات وهواتف الأفراد.

وارتفعت واردات مصر من التلفزيونات إلى 89.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"، مقابل 65.4 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.

فيما ارتفع استيراد السيارات إلى 506.1 مليون دولار، مقابل 368.8 مليون دولار فى الربع الأول من 2017، أما هواتف الأفراد فارتفع حجم استيرادها 279.5 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، مقابل 131.2 مليون دولار فى الربع الأول من 2017.

وتضمنت السلع المعمرة التى استوردتها مصر أيضاً خلال الربع الأول من العام الجارى، بحسب البيانات الإحصائية، استيراد ثلاجات وغسالات بقيمة إجمالية بلغت 46.7 مليون دولار، علاوة على استيراد أثاث ومقاعد وفرش بقيمة 26.4 مليون دولار.