الأربعاء المقبل.. وزير التعليم العالى يشارك بحفل التخرج الأول لمدينة زويل

كتب وائل ربيعى

تنظم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حفل التخرج الأول لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لدفعتى 2017 و2018 ، من شعبتي الهندسة والعلوم، والتى ستتضمن 250 خريجا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 من يونيو 2018.

وأوضحت المدينة، فى بيان، أن هذا الحفل يأتى تأكيداً على كون المدينة منارة للبحث العلمى فى مصر، حيث استطاعت فى سنوات قليلة ومن خلال طلابها المتميزون ان تسجل أكثر من 552 بحث علمي في مجلات عالمية وإقليمية وأكثر من 12 براءة اختراع في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وتعمل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات العصر الملحة والتصدي لها، باستراتيجية بناءة تتوافق مع خطة مصر 2030 لكي تخلق جيل قادر على إيجاد حلول لكل التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع المصري، من خلال ربط مناهج البحث العلمي بالعملية التطبيقية.

ومن المقرر أن يحضر حفل التخرج لفيف من المسئولين، والإداريين، وأعضاء هيئة تدريس بمدينة زويل على رأسهم: الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور شريف صدقى المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﺎر-أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة وﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟى، الدكتورة ﻓﺎﯾﺰة أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ - ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ووزﯾﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ اﻷﺳﺒﻖ، الدكتور ﻓﺎروق اﻟﻌﻘﺪة-اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮى، ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻘﺮ -رﺋﯿﺲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، وﺳﻤﯿﺢ ﺳﺎوﯾﺮس -ﻣﺆﺳﺲ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، وﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ أﻣﺒﺮﯾﺎل ﻛﻮﻟﯿﺪج ﻟﻨﺪن ورﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب ﻟﻠﻘﻠب، وﻣﻨﻰ ذو اﻟﻔﻘﺎر -شريك مؤسس ورﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.