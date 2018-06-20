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الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:20 ص
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ارتفاع ضحايا السيول فى ساحل العاج إلى 18 شخصا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:02 ص
ارتفاع ضحايا السيول فى ساحل العاج إلى 18 شخصا سيول _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت السلطات فى ساحل العاج، إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم فى سيول اجتاحت مدينة أبيدجان العاصمة التجارية للبلاد، الثلاثاء بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد خلال الليل.

واجتاح سيل من المياه العكرة المدينة المدارية الواقعة على بحيرة ويقطنها 5 ملايين نسمة فى الساعات الأولى وجرف سيارات ودمر منازل وأدى إلى تقطع السبل بالمئات.

وقالت الحكومة على موقعها الإلكترونى إن المحصلة المؤقتة لعدد القتلى 18 شخصا، وأضافت أنه تم إنقاذ 115 شخصا ونقلهم إلى ملاجئ.

وساحل العاج هى أكبر منتج للكاكاو فى العالم وأكبر اقتصاد فى غرب أفريقيا، وهى حاليا فى موسم الأمطار، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة عليها حتى أواخر يونيو .

 

 


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ضحايا السيول

ساحل العاج

أبيدجان




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