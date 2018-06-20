إعدام لحوم ومواد غذائية متنوعة بأحد المطاعم فى حي غرب المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت حملة مكبرة بحى غرب المنصورة برئاسة اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب ، وتحت اشراف عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى ، من إعدام كمية كبيرة من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد مطاعم شارع الترعة ، بعد ان تم فحصه وتبين انه هناك تغير بالخواص لتلك اللحوم.

وقامت الحملة باعدام 25 ك فراخ متبلة ، 25 ك فراخ مطهية ، 15 ك لحم مطهى ، 25 ك لحم ضانى ، 5 ك لحمة رأس ، 3 ك سمبوسة ،8 ك حمام ، 10 كيلو صلصة ، 10 ك محشي ، 25 ك لية خروف ودهون ، و12 ك ممبار ، 40 ك لحم مفروم ، 5 ك بامية ، 5 ك ارز.

كما تم اعدام كمية من العصائر والمواد الغذائية بأحد الكافيهات بلغ قدرها 17 ك ، جاء ذلك خلال الحملة التى شنها حى غرب اليوم بشارع الترعة اثناء التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم بالشارع ، والحملة مشكلة من مسئولى إدارة التنمية الإقتصادية والأسواق بحى غرب ، رخص المحلات ، البيئة ، الطب البيطرى ، الصحة ، التموين .

وقامت الحملة بإبلاغ الأمن الصناعى ومباحث التموين ، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.