إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية الريكو فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات، واشتباه نزييف بالمخ فى مشاجرة لخلافات الجيرة، بقرية الريكو التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، بحدوث مشاجرة بقرية الريكو بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من، "طرف أول" "شوقى س أ" 47 سنة، فلاح مصاب بجروح بالرأس والوجه، و"إبراهيم ر أ" 30 سنة، فلاح مصاب بجرح بالرأس، واشتباه نزيف بالمخ، و"طرف ثانى" "عبد الستار م ب" 73 سنة، بالمعاش مصاب بجروح وكدمات، نجله "وليد" هارب، وزوجة الثانى "سناء ص م" 28 سنة، ربة منزل مصابة بجرح بالرأس، وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالضرب "بالعصى" وإحداث الإصابات المشار إليها.

تم نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى العام، وعمل اللازم لهم، وغادروها تحت الحراسة اللازمة، عدا الثانى من الطرف الأول، تم تحويله لمستشفى دمنهور العام، وحجزه بها للعلاج.

بسؤال طرفى المشاجرة، قرروا بمضمون ما تقدم، وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.