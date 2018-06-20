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إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم فى المنوفية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:16 ص
إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
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أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم بمركزى أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، نتيجة تناولهم وجبة فاسدة وأقراص علاجية عن طريق الخطأ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز شرطة أشمون، باستقبال مستشفى أشمون العام "إ.ج .م.ع"، 20 ربة منزل مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".
 
 
وبسؤالها قررت بشعورها بصداع تناولت على إثرها أقراص مجهولة بطريق الخطأ وحدثت إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
 
كما استقبلت مستشفى أشمون العام كلا من "هـ . س . ع ."  32 عاما مؤهل متوسط، ابنه "سامي" 6 سنوات مصابان بحالة تسمم، إدعاء تناول طعام فاسد حالتهما العامة متوسطة وتم تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".
 
 
وبسؤال الأول قرر بتناوله وابنه طعام معد بالمنزل أدى إلى إصابتهما ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 
كما استقبلت مستشفى الشهداء المركزى "ن .  م . ح . إ " 18 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوى مصابة بتسمم وهبوط حاد بضغط الدم إدعاء تناول علاج غير معلوم  ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم ".
 
وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها 53 عاما موظف قرر بتناول ابنته بعض الأقراص المسكنه لشعورها بالإرهاق من كثرة المذاكرة مما أحدث إصابتها، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 

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