أمن كفر الشيخ يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب

كفر الشيخ – محمد سليمان

عثر أهالى قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، على جثة أحمد صبرى الشامى 27 سنة، وبه طعنة نافذة فى الظهر، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ جهودها للتوصل للجناة.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، اخطارا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبدالوهاب، يفيد عثور الأهالى على جثة شاب ملقاه بأحد الأراضى الزراعية وبه طعنة نافذة فى الظهر.

وانتقلت قوة من مباحث مركز كفرالشيخ، بقيادة العقيد عبدالحليم فايد مأمور مركز كفر الشيخ، والرائد أحمد عبدالسلام الشناوى نائب المأمور، والرائد رامى عبدالصمد رئيس مباحث المركز، ومعاونيه لمكان البلاغ، وتبين من الفحص أنها لشاب يدعى "أحمد صبرى الشامى" 27 سنة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام ، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعى للوقوف على سبب الوفاة، وكشف غموض الحادث والتوصل للجناة.

وأمر العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبدالوهاب رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة.