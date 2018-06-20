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ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا ودول أخرى تعقد اجتماعا بشأن الهجرة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:12 م
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا ودول أخرى تعقد اجتماعا بشأن الهجرة المستشار النمساوى زيباستيان كورتس
رويترز
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قال دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا ودولا أخرى ستعقد اجتماعا خاصا بشأن الهجرة فى بروكسل، يوم الأحد.

ووقع خلاف بشأن الهجرة داخل ائتلاف الحكومة الألمانية بين حزبى الاتحاد الديمقراطى المسيحى، والاتحاد الاجتماعى المسيحى، الذى منح المستشارة أنجيلا ميركل، يوم الاثنين الماضى، مهلة لمدة أسبوعين حتى تبرم اتفاقا بهذا الصدد مع الحلفاء الأوروبيين.

وقال المستشار النمساوى زيباستيان كورتس، اليوم، إنه سيلتقى على الأرجح مع ميركل وزعماء آخرين فى غضون أيام لبحث مسألة الهجرة، وقال كورتس، للصحفيين، قبل اجتماع لمجلس وزرائه مع وزراء من ولاية بافاريا الألمانية، "سأعقد على الأرجح اجتماعا خلال أيام مع أنجيلا ميركل وعدد من رؤساء الدول والحكومات بشأن مسألة سياسة الهجرة".


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