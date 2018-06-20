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ألمانيا تعرب عن خيبة أملها من انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:54 م
ألمانيا تعرب عن خيبة أملها من انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
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أعربت ألمانيا اليوم الأربعاء، عن خيبه أملها لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت باربيل كوفلر مفوضة الحكومة الألمانية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية فى وزارة الخارجية الألمانية - فى تصريح اليوم - "أشعر بخيبة أمل عميقة لأن الولايات المتحدة قد استوفت الآن إعلانها بالاستقالة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأضافت: "بالنسبة لنا، فإن مجلس حقوق الإنسان هو المنتدى الحكومى الدولى المركزى للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وعنصر هام فى النظام الدولى، فى الأوقات التى تتعرض فيها تعددية الأطراف وحقوق الإنسان لضغط كبير فى جميع أنحاء العالم".

وتابعت المسئولة بالحكومة الألمانية: "لدينا اهتمام كبير بالحفاظ على وتعزيز مجلس حقوق الإنسان ونحن بحاجة إلى تعزيز مخاوفنا داخل المجلس، وهذا يعنى على وجه الخصوص الإصرار على عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة".

واستطردت كوفلر: "ينبغى لنا أن نناقش نقد عمل مجلس حقوق الإنسان من الداخل، وليس من الخارج، كما أود أن أشير بوضوح إلى نجاحات مجلس حقوق الإنسان، فقد بدأ المجلس فى لجنة التحقيق (هيئة النزاهة) فى سوريا، الأمر الذى ساهم إلى حد كبير مع تقاريرها لتوثيق الجرائم التى ارتكبها جميع الأطراف فى النزاع، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت - أمس الثلاثاء - انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 


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