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8 معلومات عن إعادة محاكمة بديع بـ"أحداث مسجد الاستقامة".. تعرف عليها

السبت، 02 يونيو 2018 04:00 ص
8 معلومات عن إعادة محاكمة بديع بـ"أحداث مسجد الاستقامة".. تعرف عليها محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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بعد مرور 6 جلسات على نظر إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و7 آخرين، بقضية أحداث مسجد الاستقامة، والتى تنظرها محكمة جنايات الجيزة، توجد مجموعة من المعلومات حول الدعوى منها:

1 ـ فى مطلع أغسطس قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى بالسجن المؤبد لبديع و7 آخرين حضوريا، كما قضت بالإعدام غيابيا لـ 6 متهمين.

2 ـ فى 22 أكتوبر 2016 محكمة النقض تقبل طعن المتهمين الصادر بحقهم حكما حضوريا وتقرر إعادة محاكمتهم.

3 ـ محكمة استئناف القاهرة تحدد الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى لنظر الدعوى.

4 ـ يعاد محاكمة 8 متهمين، أبرزهم محمد بديع وباسم عودة ووصفوت حجازى وعصام العريان.

5 ـ جلسات إعادة المحاكمة تعقد فى معهد أمناء الشرطة بطرة.

6ـ محكمة جنايات الجيزة عقدت 6 جلسات فى إعادة المحاكمة.

7 ـ المتهم عاصم عبد الماجد من أبرز المتهمين الصادر ضدهم حكما بالإعدام غيابيا.

8 ـ المتهمون يواجهون العديد من التهم منها القتل والقتل العمد والإضرار العمدى بالمال العام، والتحريض على العنف.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع و7 آخرين ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

 

 

 


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