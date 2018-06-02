6 أغسطس.. الحكم فى استئناف ناصر الخليفى على تغريمه 400 مليون جنيه

كتب محمد أبو ضيف

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، السبت، حجز استئناف ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة "بى إن سبورت" على حكم تغريمه 400 مليون جنيه، لجلسة 6 أغسطس، للنطق بالحكم.

كانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمًا بتغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت مبلغ قدره 400 مليون جنيه، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى ضد شركة بى إن سبورت فى أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.