11 وزيرا حضروا جلسة أداء الرئيس لليمين الدستورية .. تعرف عليهم

نور على

حضر الجلسة الخاصة لمجلس النواب التى أدى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية رئيس الوزراء و11 وزيرا.

والوزراء الذين حضروا هم الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وسامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أدى اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية اليوم خلال الجلسة الخاصة التى دعا اليها الدكتور على عبد العال ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".