video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

11 وزيرا حضروا جلسة أداء الرئيس لليمين الدستورية .. تعرف عليهم

السبت، 02 يونيو 2018 11:43 ص
11 وزيرا حضروا جلسة أداء الرئيس لليمين الدستورية .. تعرف عليهم الجلسة العامة لمجلس النواب
نور على
إضافة تعليق
حضر الجلسة الخاصة لمجلس النواب التى أدى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية رئيس الوزراء و11 وزيرا.  
 
والوزراء الذين  حضروا هم الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والمهندس  خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وسامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء  والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أدى اليمين الدستورية  لفترة ولاية ثانية اليوم خلال الجلسة الخاصة التى دعا اليها الدكتور على عبد العال ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى: واجهنا أكبر تحدى فى تاريخ الوطن.. وعبرنا مرحلة عصيبة وننطلق نحو المستقبل

اخبار البرلمان

اخبار مصر

مجلس النواب

القسم الدستورى

اخبار اليوم

الاخبا




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة