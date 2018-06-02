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السبت، 02 يونيو 2018 05:06 م
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وفاة ربة منزل إثر استنشاقها مبيد منع تسوس القمح بالفيوم

السبت، 02 يونيو 2018 04:38 م
وفاة ربة منزل إثر استنشاقها مبيد منع تسوس القمح بالفيوم جثة
الفيوم - رباب الجالي
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لقيت ربة منزل في الأربعينات من عمرها مصرعها بالفيوم إثر استنشاقها مبيد سام لمنع تسوس القمح وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء خالد شلبي،  مدير أمن الفيوم،  قد تلقى إخطارا من مستشفي الفيوم العام بوصول نجاة ش ع 45 سنة جثة هامدة للمستشفي إدعاء تناول مادة سامة وبسؤال شقيقها وزوجها أكدا أنها استنشقت مبيد سام لمنع تسوس القمح أثناء استخدامه ولم يتهما أحد بالتسبب في الواقعة.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سببب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف مفاجئ لعضلة القلب نتيجة استنشاق مبيد سام ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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