video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين

السبت، 02 يونيو 2018 11:16 م
وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين ترامب و بوتين
(أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت تقارير إخبارية بواشنطن أن المسئولين بالبيت الأبيض يعكفون فى الوقت الراهن على التخطيط لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ فى نشرته مساء اليوم باللغة الانجليزية ، نقلا عن مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية - أن جون هانتسمان السفير الأمريكى لدى موسكو وصل بالفعل إلى واشنطن لإعداد جدول الاجتماع الذى يهدف إلى إنهاء الخلافات الطويلة القائمة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال المسئول الأمريكى إن المناقشات ما زالت جارية من أجل تحديد مكان وموعد اجتماع ترامب وبوتين والذى من المنتظر فى حالة انعقاده أن يكون اللقاء الثالث من نوعه بين الزعيمين.

تجدر الإشارة إلى وجود خلافات بين واشنطن وموسكو بشأن ما تردد عن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا ، فضلا عن معارضة الولايات المتحدة للتحالف القائم بين موسكو ونظام الرئيس السورى بشار الأسد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العالمية اليوم: جوجل تمتنع عن تجديد عقدها مع البنتاجون لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعى بعد غضب الموظفين.. قمة محتملة بين ترامب وبوتين.. شراء الجنسيات أحد مظاهر الثراء.. الانقسام حول سلوك "النووى" ينهش إيران

وول ستريت جورنال: قمة محتملة بين ترامب وبوتين

مسئول أممى: أمريكا أصبحت أكثر احتياجا فى عهد دونالد ترامب

وسائل إعلام أمريكية

البيت الأبيض

اجتماع بين ترامب وبوتين

ترامب

بوتين




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة