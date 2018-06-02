وزير القوى العاملة يطالب نظيره العراقى صرف المعاشات التقاعدية للمصريين

كتب محمود راغب

التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، نظيرة المهندس محمد شياع السودانى وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقى، على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولى، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة، وتنتهي 8 يونيو الجاري بجنيف، وذلك بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري ، وذلك لتذليل العقبات التي تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومى، أسوة بما تم فى صرف المعاشات للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة وأن الجانب المصرى ليس لديه أية مشكلات فى هذا الأمر.

وأكد "سعفان" أن الجانب العراقى لم يقوم بإرسال كامل مستحقات الـ 170 مستحقا كما سبق ووعد بصرفها في بداية شهر رمضان، والبالغة مليونا و300 ألف دولار ، مشددا علي ضرورة التدخل لدي وزارة المالية العراقية لسرعة صرف هذه المستحقات لأصحابها.

من جانبه أكد "السودانى" أنه سيتم التواصل مع المالية العراقية لبحث أسباب المعوقات التى تحول دون إرسال باقى مستحقات المعاشات التقاعدية لأصحابها.