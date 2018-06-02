video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الثقافة السعودى الجديد يتقدم بالشكر للملك سلمان وولى العهد

السبت، 02 يونيو 2018 05:05 م
وزير الثقافة السعودى الجديد يتقدم بالشكر للملك سلمان وولى العهد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

تقدم وزير الثقافة السعودى الجديد، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ثقته الغالية باختياره لمنصبه الجديد.

 

وقال الأمير بدر، فى أول تغريدة له بعد تدشين حسابه كوزير للثقافة على "تويتر": "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيدى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على هذه الثقة الملكية الغالية، وأسأل الله أن أوفق لخدمة المملكة، وأن أقوم بواجبى على أكمل وجه".

 

وبلغ عدد متابعى حساب وزير الثقافة على تويتر أكثر من 14 ألفًا فى أقل من 24 ساعة، وغرد عدد منهم بعدد من المطالبات والاقتراحات للوزير.

 

يشار إلى أن الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود؛ حاصل على شهادة البكالوريوس فى الحقوق والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، ورئيس مجلس إدارة معهد مسك للفنون، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس العليا للحج: المشاط تطمئن على المعتمرين وتتابع لجان الوزارة بالسعودية

صحيفة سعودية: تقدم الجيش اليمنى أصبح يلامس أطراف المدن التى يتحصن فيها الحوثيون

"أوامر ملكية فى السعودية".. الملك سلمان يأمر بإنشاء وزارة للثقافة وهيئة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.. مجلس للمحميات برئاسة الأمير محمد بن سلمان.. وخادم الحرمين الشريفين يُعفى وزيرى العمل والنقل من منصبيهما

السعودية

وزير الثقافة السعودى

الملك سلمان

اوامر ملكية




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة