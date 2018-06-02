وزير الثقافة السعودى الجديد يتقدم بالشكر للملك سلمان وولى العهد

تقدم وزير الثقافة السعودى الجديد، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ثقته الغالية باختياره لمنصبه الجديد.

وقال الأمير بدر، فى أول تغريدة له بعد تدشين حسابه كوزير للثقافة على "تويتر": "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيدى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على هذه الثقة الملكية الغالية، وأسأل الله أن أوفق لخدمة المملكة، وأن أقوم بواجبى على أكمل وجه".

وبلغ عدد متابعى حساب وزير الثقافة على تويتر أكثر من 14 ألفًا فى أقل من 24 ساعة، وغرد عدد منهم بعدد من المطالبات والاقتراحات للوزير.

يشار إلى أن الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود؛ حاصل على شهادة البكالوريوس فى الحقوق والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، ورئيس مجلس إدارة معهد مسك للفنون، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.