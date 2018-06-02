وزير التعليم العالى يعتمد تعيينات إدارية جديدة بالجامعات

كتب وائل ربيعى

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارات تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات المصرية، لكل من طارق محمد محمود، مديرا عاما لشئون خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، ونوال محمد سيد مديرا عاما للعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط، وحسين محمود عبد الراضى مديرا عاما لمكتب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والطبيبة منال عبد الحميد مديرا عاما للشئون الطبية بجامعة بنها، ونبيلة السيد على أمينا لكلية التربية بجامعة بنها.

كما اعتمد الوزير قرارات تجديد تعيين عددا آخر من القيادات الإدارية بالجامعات.