video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف للرئيس: سر على بركة الله فى طريق تحقيق المجد لمصر

السبت، 02 يونيو 2018 11:38 ص
وزير الأوقاف للرئيس: سر على بركة الله فى طريق تحقيق المجد لمصر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ــ لؤى على
إضافة تعليق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يسرني كما يسر كل مصري وطني شريف غيور على وطنه، أن أتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة أدائه القسم الرئاسي لولاية ثانية، نسأل الله تعالى أن يوفقه فيها لما يحبه ويرضاه، وما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يجعل ولايته ولاية مباركة، ولاية خير  ويمن وبركة، وأمن وأمان، ورقي وازدهار لمصرنا العزيزة الغالية، وأن ييسر له من سبل الخير والتوفيق ما يحقق على يديه ما يتمناه ونتمناه معه من الخير لوطننا الكريم.
 
وأضاف فى بيان له: مقدرون ما تحقق على يديه من إنجازات مبهرة توجت بهذا الإجماع  الشعبي والحب الجارف له، حيث وعد فأوفى وزاد على ما وعد بصدق وإخلاص، فاستحق هذه الثقة الكبيرة من شعب مصر العظيم، ونال احترام الداخل والخارج معا، سائلين الله عز  و جل  أن يوفقه في معركتي البقاء والبناء، ومواجهة التحديات كما ذكر في خطابه أمام مجلس النواب اليوم.
 
 وتابع: وأن يحقق على يديه كل الخير لوطننا الغالي، وأن يجزيه عما يقدم لخدمة الدين والوطن خير الجزاء، وأن نشهد في هذه الولاية المباركة تحقيق الحلم المصري الذي ذكره في خطابه اليوم، واثقين أنه لن يدخر جهدا، بل إنه سيسابق الزمن في العمل على تحقيق هذا الحلم  العظيم، فنقول له: سر على بركة الله في طريق تحقيق المجد لمصر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وخالص دعائنا لكم بكل السداد والتوفيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يستهل خطاب التنصيب بالوقوف دقيقة تقديرا لتضحيات الأمة.. يؤكد للمصريين: دعونى أجدد معكم العهد بمواجهة غمار معركتى البقاء والبناء.. أسرة الرئيس تحضر الاحتفال.. وعبدالعال: المصريون أثبتوا قدرتهم على التماسك

السيسى

مجلس النواب

حلف اليمين

وزير الاوقاف




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة