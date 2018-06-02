وزير الأوقاف للرئيس: سر على بركة الله فى طريق تحقيق المجد لمصر

كتب ــ لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يسرني كما يسر كل مصري وطني شريف غيور على وطنه، أن أتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة أدائه القسم الرئاسي لولاية ثانية، نسأل الله تعالى أن يوفقه فيها لما يحبه ويرضاه، وما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يجعل ولايته ولاية مباركة، ولاية خير ويمن وبركة، وأمن وأمان، ورقي وازدهار لمصرنا العزيزة الغالية، وأن ييسر له من سبل الخير والتوفيق ما يحقق على يديه ما يتمناه ونتمناه معه من الخير لوطننا الكريم.

وأضاف فى بيان له: مقدرون ما تحقق على يديه من إنجازات مبهرة توجت بهذا الإجماع الشعبي والحب الجارف له، حيث وعد فأوفى وزاد على ما وعد بصدق وإخلاص، فاستحق هذه الثقة الكبيرة من شعب مصر العظيم، ونال احترام الداخل والخارج معا، سائلين الله عز و جل أن يوفقه في معركتي البقاء والبناء، ومواجهة التحديات كما ذكر في خطابه أمام مجلس النواب اليوم.

وتابع: وأن يحقق على يديه كل الخير لوطننا الغالي، وأن يجزيه عما يقدم لخدمة الدين والوطن خير الجزاء، وأن نشهد في هذه الولاية المباركة تحقيق الحلم المصري الذي ذكره في خطابه اليوم، واثقين أنه لن يدخر جهدا، بل إنه سيسابق الزمن في العمل على تحقيق هذا الحلم العظيم، فنقول له: سر على بركة الله في طريق تحقيق المجد لمصر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وخالص دعائنا لكم بكل السداد والتوفيق.