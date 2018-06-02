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وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

السبت، 02 يونيو 2018 01:58 م
وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب سمير حسنى
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر شهدت إنجازات كبيرة فى الاقتصاد الكلى بشكل عام، مشيرة إلى أن الاقتصاد كان يعتمد سابقا على زيادة معدلات النمو من خلال قطاع التشييد والبناء والعقارات.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تنوع فى معدلات النمو، والتى ترتكز على أساسات أثرت بشكل إيجابى على تراجع معدلات البطالة، متابعة بقولها: "نستهدف لخفض معدلات البطالة إلى 8 % خلال السنوات القادمة".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معدلات البطالة ما زال مرتفعا ويعد ذلك تحديا أمام الدولة، ولكنها انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية.


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وزيرة التخطيط

هالة السعيد

معدلات البطالة

معدلات النمو

الاقتصاد المصرى




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