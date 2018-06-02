وزراء مالية مجموعة السبع يعربون عن "قلق وخيبة أمل" بسبب الرسوم الأمريكية

(رويترز)

أعلن وزير المالية الكندى ان وزراء مالية مجموعة السبع انهوا اجتماعهم السبت مبدين "بالإجماع قلقا وخيبة أمل" بسبب قرار الولايات المتحدة تكثيف هجومها التجارى على حلفائها وشركائها التجاريين.

وقال بيل مورنو فى مؤتمر صحفى إن "وزراء المالية وحكام المصارف المركزية طلبوا من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أن يبلغ (البيت الأبيض) قلقهم وخيبة أملهم".

ودعا مورنو فى تغريدة إلى "التحلى بالحكمة" خلال قمة رؤساء الدول المقررة الأسبوع المقبل فى كيبيك.

من جهته، حض وزير المالية الفرنسى برونو لومير واشنطن على أن تعطى فورا "إشارات إيجابية" لتجنب حرب تجارية.

وهيمن النزاع التجارى المحتمل على مباحثات وزراء المالية فى مجموعة السبع بعدما كثفت إدارة دونالد ترامب هجومها على حلفائها عبر فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتهم من الصلب والألمنيوم اعتبارا من الجمعة.