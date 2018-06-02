واشطن تتجه لفرض عقوبات على شركات أوروبية فى مشروع أنابيب الغاز الروسى

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت مجلة فورين بوليسى، أن الولايات المتحدة تقترب من فرض عقوبات على شركات الطاقة الأوروبية، التى بينها شركات ألمانية، بسبب مشروع يتعلق بمد أنابيب الغاز الروسى عبر البلطيق، ذلك بحسب ثلاث مصادر على إطلاع بالأمر.

وأوضحت المجلة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن المسئولين فى واشنطن يبحثون سبل لوقف المشروع الذى يعرف باسم "Nord Stream2"، وهو مشروع أنابيب غاز طبيعى يهدف لنقل الغاز الروسى إلى قلب أوروبا. ويرى مسئولون كبار فى الإدارة الأمريكية أن العقوبات خيارا مرجحا فى هذا الصدد.

الإجراء قد يثير مزيدا من التوترات فى العلاقة بين الولايات المتحدة وألمانيا، حيث توجد حالة غضب بالفعل لدى برلين حيال قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاصة بإضافة تعريفة جمركية على صادارات الحديد والصلب، فضلا عن الخلاف بشأن انسحابه من الاتفاق النووى مع إيران وقضايا أخرى.

وتعارض واشنطن مشروع أنابيب الغاز الروسى منذ طرحه لأول مرة فى 2015، خشية من تأثيره على أوكرانيا، حيث موقعها المربح فى وسط تدفقات الطاقة بين روسيا وأوروبا، وقد مرر الكونجرس مشروع قرار، الصيف الماضى، لتوقيع العقوبات.

كما تعارض العديد من دول وسط وشرق أوروبا المشروه، خشية من أنه يعزز قبضة موسكو على أوروبا فى سوق الطاقة، من خلال مضاعفة كمية الغاز الطبيعى المتدفقة مباشرة من الأراضى الروسية إلى ألمانيا.