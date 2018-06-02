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هيئة قضايا الدولة ونادى قضاة مصر يهنئان السيسى بولايته الرئاسية الجديدة

السبت، 02 يونيو 2018 03:15 م
هيئة قضايا الدولة ونادى قضاة مصر يهنئان السيسى بولايته الرئاسية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أداء اليمين الدستورية
كتب أحمد إسماعيل
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بعث المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، برقية تهنئة باسم أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشاريها، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، عبر خلالها عن التطلع لاستكمال الرئيس قيادته الحكيمة لسفينة الوطن، استمراراً للجهود التى بدأها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور .

وعبر المستشار حسين عبده، عن تمنيات الهيئة للرئيس بدوام التوفيق والتقدم، داعين الله عز وجل أن يعين سيادته على تحقيق كل ما يأمله الشعب المصرى فى سبيل مسيرة التنمية والإصلاح من أجل تحقيق الرخاء، ودحر الإرهاب.

كما بعث نادى قضاة مصر ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية رئاسية جديدة.

وقال المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية، وبداية ولاية ثانية داعيين المولى عز وجل استمرار نجاحه واستكمال قيادته الحكيمة في قيادة سفينة الوطن.

وأضاف، أن البرقية ضمت تمنيات أعضاء نادي قضاة مصر ومجلس إدارته باستمرار الجهود التي بدأها الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور، فى سبيل تحقيق النجاح في مختلف القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، داعيين أن يحفظ الله مصر أرضًا وشعبًا.


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