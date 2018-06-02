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نادى قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسى بولاية رئاسية جديدة

السبت، 02 يونيو 2018 04:10 م
نادى قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسى بولاية رئاسية جديدة الرئيس السيسى يقسم اليمين
كتب إبراهيم قاسم
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بعث نادى قضاة مصر ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، أمام البرلمان لتولى ولاية رئاسية جديدة.

وقال المستشار حمدى عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية، وبداية ولاية ثانية داعيين المولى عز وجل استمرار نجاحه واستكمال قيادته الحكيمة فى قيادة سفينة الوطن.

وأضاف، أن البرقية ضمت تمنيات أعضاء نادى قضاة مصر ومجلس إدارته باستمرار الجهود التى بدأها الرئيس فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور، فى سبيل تحقيق النجاح بمختلف القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، داعيين أن يحفظ الله مصر أرضًا وشعبًا.


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