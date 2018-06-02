مقتل 6 عناصر من شرطة المرور فى هجوم مسلح وسط المكسيك

رويترز

قالت السلطات إن مسلحين قتلوا ستة من رجال شرطة المرور بالرصاص فى مدينة سلامنكا بوسط المكسيك، يوم الجمعة، فى أحد أعنف الهجمات التى تستهدف قوات الأمن فى الشهور الماضية.

وقال مسؤول كبير فى المدينة فى بث فيديو بالتلفزيون المكسيكى إن رجال الأمن الستة كانوا يقومون بعمليات تفقد دورية عندما قتلوا ،ولم يتضح الدافع وراء الهجوم الذى وقع فى وقت مبكر من النهار.

وقالت محطة (تليفيزا) إن ثلاثة مسلحين على الأقل كانوا يستقلون سيارة بيضاء فتحوا النار على الضحايا الذين كانوا غير مسلحين ثم لاذوا بالفرار.

وتظهر بيانات رسمية أن معدلات القتل بلغت مستويات قياسية فى العام الماضى فى المكسيك وزادت أكثر فى العام الحالى.

وتضم مدينة سلامنكا واحدة من مصافى النفط التابعة لشركة النفط الحكومية بيميكس وتشهد زيادة فى سرقات الوقود والعنف بين عصابات متنافسة.

وفى سياق منفصل ذكرت صحيفة ريفورما ومحطة ميلينيو نقلا عن روبرتو ألفاريز المتحدث باسم أمن ولاية جيريرو أن خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص فى بلدية ليوناردو برافو فى الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد ويجتاحها العنف.

وقالت ريفورما إن الخمسة من أفراد عائلة واحدة، ولم يتسن الحصول على تعليق من سلطات الولاية.