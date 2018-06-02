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السبت، 02 يونيو 2018 12:56 م
خالد صلاح
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مقتل 18 شخصا جراء عواصف جديد مدمرة شمال الهند

السبت، 02 يونيو 2018 12:34 م
مقتل 18 شخصا جراء عواصف جديد مدمرة شمال الهند عاصفة الهند - أرشيفية
(أ ف ب)
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لقى 18 شخصا على الأقل حتفهم فى شمال الهند جراء عواصف جديدة ضربت البلاد فى جنوب آسيا وسببت دمارا كبيرا، حسب ما أعلنت السلطات السبت.

وضربت هذه العواصف الجديدة التى تجاوزت سرعتها 100 كلم فى الساعة مساء الجمعة ولاية أوتار براديش وأسقطت أشجارا وأعمدة كهرباء ودمرت منازل.

وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ فى الولاية تى. بى غوبتا إن 16 شخصا قتلوا فى الولاية معظمهم بسبب سقوط الأشجار والجدران ،وقتل شخص جراء عواصف فى نيودلهى وأخر فى مدينة شانديغاره فى شمال البلاد.

ومنذ ابريل الفائت، ضربت سلسلة عواصف رعدية ولاية أوتار براديش أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان وخلّفت أكثر من 200 قتيل فيما قتل أكثر من 100 آخرين فى انحاء البلاد جراء العواصف الرعدية والترابية.

وتشهد الهند عواصف مماثلة كل صيف تودى بحياة مئات الأشخاص لكن هذه السنة تعتبر الأقسى من حيث القوة وحصيلة القتلى مقارنة مع العقود الماضية.

وحذر خبراء الطقس من أن هذه العواصف العاتية ستستمر خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة فى أرجاء البلاد قبل موسم الأمطار الموسمية.

وبلغت درجات الحرارة فى راجستان فى شمال غرب البلاد 49.7 درجة مئوية، حسب هيئة سكايميت الهندية الخاصة لتوقعات الأرصاد الجوية.

وبدأ موسم الأمطار الموسمية فى ولاية كيرالا فى جنوب البلاد الثلاثاء، ومن المتوقع أن يلّطف من درجات الحرارة مع تقدمه شمالا، على ما أفاد خبراء الطقس.

 


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