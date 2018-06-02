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السبت، 02 يونيو 2018 07:38 م
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مطران الأسقفية مهنئًا الرئيس السيسي بفترة رئاسته الثانية: "إنجازاتكم مبهرة"

السبت، 02 يونيو 2018 07:00 م
مطران الأسقفية مهنئًا الرئيس السيسي بفترة رئاسته الثانية: "إنجازاتكم مبهرة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
سارة علام
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أرسل  "المطران  منير حنا أنيس "مطران الكنيسة بمصر وشمال أفريقيا و القرن الأفريقى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمناسبة حلف اليمين الدستورية  جاء نصها " بالأصالة عن نفسى و عن شعب وقساوسة الكنيسة الأسقفية أقدم لفخامتكم خالص التهانى القلبية بمناسبة حلف اليمين الدستورى اليوم للولاية الثانية ,فنحن نقدر ما قمتم به من انجازات مبهره تشييداً و إصلاحاً و استقراراً و مكافحةً للإرهاب و رفع راية مصر عالية مرفرفة و من أجل تحقيق أمن الوطن و سلامة أراضيه "
 
كما اختتم المطران منير برقيته  بقوله " نحن نصلى إلى الله أن يوفقكم و يكلل كل جهودكم بالنجاح فى تحقيق غد أفضل لبلادنا الحبيب مصر".
 
 
 
 

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