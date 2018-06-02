مطران الأسقفية مهنئًا الرئيس السيسي بفترة رئاسته الثانية: "إنجازاتكم مبهرة"

سارة علام

أرسل "المطران منير حنا أنيس "مطران الكنيسة بمصر وشمال أفريقيا و القرن الأفريقى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمناسبة حلف اليمين الدستورية جاء نصها " بالأصالة عن نفسى و عن شعب وقساوسة الكنيسة الأسقفية أقدم لفخامتكم خالص التهانى القلبية بمناسبة حلف اليمين الدستورى اليوم للولاية الثانية ,فنحن نقدر ما قمتم به من انجازات مبهره تشييداً و إصلاحاً و استقراراً و مكافحةً للإرهاب و رفع راية مصر عالية مرفرفة و من أجل تحقيق أمن الوطن و سلامة أراضيه "

كما اختتم المطران منير برقيته بقوله " نحن نصلى إلى الله أن يوفقكم و يكلل كل جهودكم بالنجاح فى تحقيق غد أفضل لبلادنا الحبيب مصر".