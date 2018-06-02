مصر للطيران تتسلم أول طائرة شحن بعد تحويلها من ركاب لناقلة بضائع نهاية يونيو

(أ ش أ)

صرح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى بأن الشركة ستتسلم أول طائرة شحن بعد تحويلها من إيرباص 330 ركاب إلى ناقلة بضائع فى آخر يونيو الحالى .

وقال رئيس الشركة - فى تصريح اليوم السبت، إن الطائرة الثانية التى غادرت المطار منذ يومين إلى ألمانيا ستتسلمها الشركة بعد تحويلها إلى طائرة شحن فى شهر أكتوبر القادم .

وأضاف جوهر أن الشركة ستقوم بتحويل طائرة ثالثة وأخيرة إلى طائرة شحن من المقرر أن تتسلمها مصر فى أبريل 2019، مشيرا إلى أن حجم تكاليف تحويل الطائرات يصل إلى 100 مليون دولار وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتجديد اسطولها بما يخدم نشاطها وتوسعاتها فى وجهاتها المختلفة.

يذكر أن الطائرة الثانية التى سيتم تحويلها إلى طائرة شحن أقلعت من مطار القاهرة منذ يومين إلى ألمانيا وهى من طراز A330/200 بواسطة الشركة العالمية EFW .