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مصرع طبيب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى ببني سويف

السبت، 02 يونيو 2018 06:34 م
مصرع طبيب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى ببني سويف حادث سيارة - أرشيفية
بنى سويف – هانى فتحى
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لقي طبيب مصرعه، وأصيب 3 أطباء آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالقرب من نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.
 
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 3 أطباء آخرين، وعلى الفور هرعت سيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتم نقل حسام أحمد رشوان 25 سنة، ومقيم بمركز ديرمواس محافظة المنيا جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام.
 
وتم نقل  3 أطباء آخرين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهم"ياسر حسين عبد اللطيف" 33 سنة، ومقيم بمركز المشأة بمحافظة سوهاج، مصاباً بكسر بالقدم اليمنى وجروح بالقدمين واليدين،"حسن محمد على" 26 سنة، ومقيم بمحافظة الوادي الجديد مصاباً بكسر مضاعف بالقدم اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، "عبد الهادى جميل محمد"، 33 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، مصاباً بأشتباه ما بعد الارتجاج وتم تقديم الاسعافات الإولية اللازمة والفحوصات الطبية.
 
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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