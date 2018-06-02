مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شرق حى الزيتون بغزة

(أ ش أ)

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم السبت ، بقذيفتين على الأقل موقعا شرق حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ودمرته ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مدفعية الاحتلال المتمركزة فى محيط موقع "ملكة" العسكرى على مقربة من الشريط الحدودى شرق مدينة غزة أطلقت قذيفتين على الأقل صوب الموقع ما ألحق دماراً فيه وبث حالة من الخوف فى صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة ، وتم اعتراض إحداهما من قبل ما تسمى بمنظومة "القبة الحديدية" ، بينما الثانية سقطت داخل قطاع غزة.