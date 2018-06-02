محافظ المنيا بصرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل بمغاغة

كتب - فريق المحافظات

وجه عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم القائم بأعمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى بصرف إعانات عاجلة من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعى للأسر المتضررة بالمنازل الثلاثة المنهارة بمدينة مغاغة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لآثار الانهيار بموقع المنازل الثلاثة بعزبة الكيلو بمركز مغاغة، حيث تابع المحافظ مع مجدى نصر رئيس المدينة الإجراءات التى تم اتخاذها لتسكين الأسر المضارة من الانهيار، موجها بتوفير 7 شقق من خلال الوحدة المحلية لتسكين الأهالى والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

يذكر أنه انهار صباح اليوم منزل مكون من 3 طوابق فى منطقة عزبة الكيلو، بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا على منزلين يقعان أمامه، دون وقوع أى مصابين.

واتخذت الوحدة المحلية كل الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الانهيار، وتم عمل كردون أمنى، وجار رفع المخلفات والأنقاض وإخلاء المنطقة من الأهالى تحسبا لأى طوارئ، كما سيوفر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات الأهلية كل مواد الإغاثة للأسر، إلى جانب توفير المواد الغذائية وتقديم وجبات الإفطار والسحور للأهالى.