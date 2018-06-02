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مجلس الوزراء الإثيوبى يوافق على مشروع قانون لانهاء حالة الطوارئ بالبلاد

السبت، 02 يونيو 2018 02:09 م
مجلس الوزراء الإثيوبى يوافق على مشروع قانون لانهاء حالة الطوارئ بالبلاد رئيس الوزراء إثيوبيا أبى أحمد
أديس أبابا (أ ش أ)
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وافق مجلس الوزراء الإثيوبى اليوم السبت، على مشروع قانون يهدف إلى رفع حالة الطوارئ التى تم فرضها فى شهر فبراير الماضى .

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه سيتم إرسال مشروع القانون للبرلمان الإثيوبى.

يشار إلى أنه تم فرض حالة الطوارئ بالبلاد فى شهر فبراير الماضى بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء الأسبق هايلى ميريام ديسالين، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات المعارضة لحكومته.

وأضافت الشبكة أنه منذ تعيين آبى أحمد رئيسًا للوزراء فى شهر أبريل الماضى تم الإفراج عن آلاف المسجونين وقلت حدة التوتر فى المناطق المضطربة بشكل كبير.

وأعلن "فيتسوم إريجا" كبير مستشارى رئيس الوزراء فى تغريدة له على موقع تويتر أن مجلس الوزراء أعاد النظر فى الوضع الأمنى ووجد أنه تم استعادة القانون والنظام بالبلاد.

 


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مجلس وزراء اثيوبيا

اثيوبيا ترفع حاله الطوارئ

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