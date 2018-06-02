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لافروف يبحث فى رواندا غدا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ومكافحة الإرهاب

السبت، 02 يونيو 2018 01:11 م
لافروف يبحث فى رواندا غدا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ومكافحة الإرهاب لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن وزير خارجيتها سيرجى لافروف سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى رواندا غدًا الأحد مع قيادة الدولة الأفريقية، القضايا الدولية ومكافحة الإرهاب فضلاً عن التعاون الثنائى بين موسكو وكيجالي.

وقالت الوزارة فى بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إنه من المقرر أن يتبادلا الاَراء بشأن المشاكل الدولية والإقليمية الراهنة مع التركيز على مكافحة الإرهاب والتطرف والقضايا المتعلقة بحفظ السلام فى أفريقيا والبحث عن حلول للصراعات فى المناطق الساخنة فى هذه القارة ولا سيما فى منطقة البحيرات الكبرى وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الصحراء الكبرى ومن بين المواضيع الأخرى ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلدان الأفريقية ".

وأضاف البيان أنه سيتم بالتأكيد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على القضايا التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

 


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