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فيديو..7 تحديات تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثانية

السبت، 02 يونيو 2018 03:44 م
فيديو..7 تحديات تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثانية الرئيس السيسى
إعداد رامى سعيد
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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بمحلس النواب، وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث لم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

تحدث الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن أهم التحديدات التى تواجه الدولة والرئيس خلال الفترة المقبلة على المستوى الداخلي.

 

وقد حدد الدكتور طارق فهمى تلك التحديدات فى 7 نقاط كالآتي:

 

1- مواجهة إشكالية الإرهاب بعد تثيبت أركان الدولة ومحاصرة التطرف والقضاء عليه بشكل نهائى.

 

2- استكمال بناء الدولة العصرية، والاهتمام بشكل مركز على قضايا الإنسان الصحة والتعليم.

 

3- بناء حياة حزبية قوية جديدة.

 

4- استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحجيم نسب التضخم.

 

5- تقديم فرص استثمار للأجانب.

 

6- ترجمة فكر الرئيس السيسي على أرض الواقع وتحديدًا فيما يخص قضايا الشباب.

 

7- إعادة تقديم مصر بقوة إمكانيات جديدة تنافس العالم الخارجي.

 

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 

 


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الرئيس السيسى




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