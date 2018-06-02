فيديو جراف.. 11 نصيحة لطلاب الثانوية قبل الامتحان لتحقيق النجاح

كتب محمود طه حسين تصميم محمود بكر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نصائح قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق والنجاح فى الامتحانات، اليوم السابع يستعرض أبرز تلك النصائح فى السطور التالية:

1. عدم الالتفاف حول الشائعات حتى لا تسيطر على الطالب طاقة سلبية.

2. مراجعة جدول الامتحان والتأكد من مقر اللجنة الامتحان.

3. نظم وقتك من خلال عمل جدول خاص بك بالمراجعة.

4. راجع دروسك بهمة ونشاط وقسم المادة إلى أجزاء.

5. اطلاع على نماذج الامتحان الاسترشادية على موقع الوزارة وأسئلة الكتاب المدرسى.

6.اهتم بصحتك الجسمية ونظافتك الشخصية.

7. لا ترهق نفسك قبل يوم الامتحانات.

8. كن مطمئنًا متفائلاً واضعًا النجاح نصب عينيك.

9. قم بتجهيز الأدوات اللازمة لأداء الامتحان ليلة الامتحان.

10. دون بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحان لتذكرها فيما بعد.

11. اترك المحمول فى المنزل لأن وجوده باللجنة يُعرضك للمساءلة.