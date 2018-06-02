فيديو جراف.. حقلا "ليبرا وتورس".. أول بشائر استثمارات الغاز فى عهد السيسى

كتب سيد صابر

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بمجلس النواب، وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث لم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

وينشر فيديو 7، فيديو جراف عن حقلا "ليبرا وتورس".. أول بشائر استثمارات الغاز الطبيعى فى عهد الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى.