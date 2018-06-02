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فتاة مصر الجديدة للنيابة: سائق ميكروباص غير طريقه وحاول خطفى واغتصابى

السبت، 02 يونيو 2018 02:09 م
فتاة مصر الجديدة للنيابة: سائق ميكروباص غير طريقه وحاول خطفى واغتصابى ميكروباص - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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استمع عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة، لأقوال "ف ج" فتاة 21 سنة، اتهمت سائق ميكروباص باختطافها ومحاولة اغتصابها داخل سيارته.

وقالت المجنى عليها فى التحقيقات، إنها استقلت سيارة أجرة من أمام المستشفى الجوى، بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وبعد نزول الركاب من السيارة، وأثناء سير الميكروباص فى طريقه إلى مصر الجديدة، غير المتهم طريقه وتوقف بالسيارة بأحد الشوارع النائية وحاول الاعتداء عليها جنسيا، وعند محاولتها مقاومته تعدى عليها بالضرب.

وأكدت أنها ظلت تستغيث بالمارة حتى سمعها سائق سيارة وتوقف لإغاثتها، وألقى القبض على المتهم واصطحبه إلى أقرب نقطة شرطة بشارع الثورة بمنطقة مصر الجديدة.


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