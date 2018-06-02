ضبط مهندس بترول استولى على 700 ألف جنيه من مواطنين فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم من إلقاء القبض على مهندس تعدين بترول وذلك لقيامة بالإستيلاء على مبلغ 700 ألف جنيه من صيدلى وموظف مقابل الشراكة في إدارة كافيه ومطعم.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية يفيد تقدم صيدلى وموظف ببلاغ يتهمان فيه مهندس بالإستيلاء على أموالهم.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم والرائد على الدردير ضابط الأموال العامة،وتبين من التحريات تقدم أبانوب . ا . ف 26 سنة صيدلي حر وإيهاب . ن . ف 31 سنة موظف ويقيمان بناحية عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم ببلاغ يتضرران فيه من ماركو و . ر 28 سنة مهندس تعدين بترول ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما علي مبلغ 700 ألف جنهياً نظير شراكة في إدارة كافية ومطعم بأرباح 50 % إلا أنه لم يف بوعده ولا رد المبلغ، وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحة الواقعة تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1842 إداري قسم ثاني سوهاج لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.