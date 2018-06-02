صور.. مواطنو نيكاراجوا يشيعون جثمان ضحايا عنف الشرطة

كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)

شيع العشرات من المواطنين فى نيكاراجوا اليوم السبت، جثمان الشاب أورلاندو كوردوباس، بعد إصابته خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد حكومة الرئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا فى ماناجوا.

وشهدت نيكاراجوا خلال الفترة الأخيرة أحداث عنف شديدة حيث قتل 15 شخصا وأصيب أكثر من 200 ، فى أحد أشد الأيام عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس دانييل أورتيجا قبل أكثر من شهر.

وندد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى نيكاراجوا، بالعنف الذى وصفه بأنه "عدوان منظم وممنهج" وعلق محادثات مع الحكومة كانت مقررة يوم الخميس.

وقال شهود إن مجموعات مسلحة موالية للحكومة فتحت النار على متظاهرين فى مسيرة الأربعاء بمناسبة يوم الأم فى نيكارجوا. ونظمت المسيرة تأبينا للأطفال الذين كانوا ضمن أكثر من 80 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهر.

وقال نائب مدير الشرطة الوطنية فرانسيسكو دياز "عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة أفعال المجموعات المارقة التى ترتدى أقنعة بلغ 15" قائلا إن سبعة من هؤلاء لاقوا حتفهم فى العاصمة ماناجوا، وأضاف أن 218 شخصا أصيبوا.

وقال الجيش إنه يعالج بعض المصابين ومنهم عدد من ضباط الشرطة، ونفت الحكومة مزاعم جماعات يمينية بأن المهاجمين من أنصار الحكومة وقالت إنها لا تتحمل أى مسؤولية عن العنف منذ أن بدأت الاحتجاجات التى قادها طلاب فى أبريل والتى انطلقت شرارتها جراء تعديلات مقترحة على نظام الضمان الاجتماعى.



بكاء أقارب الضحية



تشييع جثمان إحدى الضحايا



جانب من بكاء أقارب الضحية