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صور.. محمد بن راشد يلتقى بملكة بريطانيا على هامش سباق الديربى الإنجليزى للخيول

السبت، 02 يونيو 2018 11:43 م
صور.. محمد بن راشد يلتقى بملكة بريطانيا على هامش سباق الديربى الإنجليزى للخيول محمد بن راشد وملكة بريطانيا
كتب هيثم سلامة
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التقى محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء فى دولة الإمارات، بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على هامش سباق الديربى الإنجليزى الكلاسيكى للخيول، والذى توج بطلاً له.

ونشرت مدينة دبى للإعلام، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة للشيخ محمد بن راشد مع بملكة إليزابيت الثانية، وعلقت:"صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى يلتقى جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث على هامش سباق الديربى الإنجليزى الكلاسيكى".

محمد بن راشد وملكة بريطانيا
محمد بن راشد وملكة بريطانيا

وكان قد علق محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر، بعد فوزة بالجائزة:" الخيول فى دمى ، والخيول هى حياتى".

يذكر أن محمد بن رشاد، توج بطلا لسباق الديربى الإنجليزى، الحدث الأشهر والأعرق فى سباقات الخيول الكلاسيكية بالعالم، والذى أقيم على مضمار ابسوم العريق بإنجلترا .


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ملكة بريطانيا

سباق الديربى الانجليزى الكلاسيكى للخيول




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