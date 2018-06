صور.. محمد بن راشد يلتقى بملكة بريطانيا على هامش سباق الديربى الإنجليزى للخيول

التقى محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء فى دولة الإمارات، بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على هامش سباق الديربى الإنجليزى الكلاسيكى للخيول، والذى توج بطلاً له.

ونشرت مدينة دبى للإعلام، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة للشيخ محمد بن راشد مع بملكة إليزابيت الثانية، وعلقت:"صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى يلتقى جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث على هامش سباق الديربى الإنجليزى الكلاسيكى".

وكان قد علق محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر، بعد فوزة بالجائزة:" الخيول فى دمى ، والخيول هى حياتى".

Horses are in my blood, horses are my life... pic.twitter.com/RommBMi1sv