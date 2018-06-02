صور .. "صرف صحى القاهرة" ينجح فى السيطرة على تراكم المياه بمدينه نصر

كتب سيد خلفاوى

نجحت شركه الصرف الصحى للقاهرة الكبرى برئاسة المهندس منصور بدوى فى السيطرة على المياه المتراكمة بعد كسر ماسورة مياه بمحور النصر فى مدينة نصر و ذلك بعدما دفعت ب 30 سيارة لشفط المياه.

تلقت شركه الصرف الصحى للقاهرة الكبرى اخطار بكسر ماسورة مياه بمحور النصر و تراكم المياه و على الفور انتقل المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه الصرف الصحى للقاهرة الكبرى للموقع ووجه بالدفع بـ30 سيارة لشفط المياه و التى نجحت بعد 3 ساعات من شفط المياه المتراكمة من طريق النصر و ميدان رابعة و أحمد تيسير و محور صلاح سالم ، حيث تمكنت السيارات من سحب المياه و فتح الطريق للمرور .