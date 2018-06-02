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السبت، 02 يونيو 2018 08:57 م
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صور.. ارتفاع عدد مصابين مظاهرات مالى لـ 16 شخصا

السبت، 02 يونيو 2018 08:05 م
صور.. ارتفاع عدد مصابين مظاهرات مالى لـ 16 شخصا صور.. ارتفاع عدد مصابين ال مظاهرات مالى لـ 16 شخصا
(أ ف ب)
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جُرح 16 شخصا على الأقل، اليوم السبت، فى العاصمة المالية باماكو، خلال "مسيرة سلمية" حظرتها السلطات شارك فيها مئات المتظاهرين، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، بحسب الجهات المعارضة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

ونشر "التحالف من أجل التناوب والتغيير" الذى أصر على إقامة المسيرة على الرغم من قرار حاكم باماكو حظرها، لائحة بأسماء 16 جريحا بينهم شرطى وصحفي.

وكان طبيب فى مستشفى جابرييل تورى فى باماكو أعلن فى وقت سابق سقوط "12 جريحا على الأقل، أحدهم شرطى أصيب فى جبهته، ورجل سياسى واحد على الأقل".

الشرطة المالية
الشرطة المالية

 

سيدة مصابة في التظاهر
سيدة مصابة في التظاهر

 

متظاهرون يرفعون علم مالي
متظاهرون يرفعون علم مالي

 

مصاب في التظاهرات
مصاب في التظاهرات

 

مظاهرات مالي
مظاهرات مالي

 


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