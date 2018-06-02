شركة ميناء القاهرة الجوى تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس إداراتها

كتب أحمد حمادة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى عن نتائج انتخابات مجلس الإدارة، حيث أسفرت نتائج الانتخابات التى تنافس خلالها 55 مرشحا من العاملين فى الشركة عن فوز كلا من :

مصطفى الوشاحى 428 صوتا .

منقذ رضوان 408 صوتا .

مرفت سليمان 344 صوتا .

طارق إسماعيل 317 صوتا .

وأكدت الشركة فى بيان لها، أن الانتخابات قد شهدت إقبالا من العاملين على الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية، والتى وصل عددها إلى خمس لجان رغم أنها أجريت فى شهر الصوم وتحت حرارة الشمس.

وتنافس المرشحون بشكل ديمقراطى ونزيه وظهر الجميع بصورة مشرفة، كما أسفرت نتائج انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، والتى تنافس فيها 6 مرشحين على منصب رئيس النقابة عن فوز أحمد سليمان رئيس قسم مراجعة الجودة بالشركة بالمنصب.

وشارك فى تنظيم العملية الانتخابية فريق عمل من الشركة برئاسة العميد عبد العظيم محمد عبد العظيم رئيس اللجنة وعضوية كلا من خالد عزب ووائل حنفى.

وأشاد المحاسب مجدى أسحاق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بالإقبال الشديد من العاملين على ممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم وحرصهم على اختيار من يمثلهم فى مجلس الإدارة، وفى اللجنة النقابية، متمنيا لهم التوفيق فى مهمتهم، والتى تصب فى النهاية لمصلحة شركة الميناء والعاملين بها.

وفى النهاية وجه الشكر لكل من ساهم وأدى مهمته فى التنظيم الذى نال إعجاب الجميع وظهور الانتخابات بشكل لائق ومشرف.